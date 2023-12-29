Общество 29 декабря 2023, 19:55 Патриот, но заигрался. Смерть Пригожина назвали «большой удачей» для России Глава ВЦИОМ Федоров назвал гибель Пригожина «большой удачей» для России РИА «Новости»

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Смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей» для россиян и страны в целом. Такое заявление сделал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал Пригожина патриотом и важным деятелем. Одновременно с этим предприниматель стал бы большой проблемой для России, если его деятельность нашла бы продолжение.

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«Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался», — отметил Федоров.

Евгений Пригожин вел себя совершенно не как системный игрок, подчеркнул глава ВЦИОМ. Он также выразил радость по поводу роспуска ЧВК «Вагнер». Эта организация подрывала систему изнутри, отметил Федоров.

«В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах — большая удача для страны», — заключил он.

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным нашли осколки гранат.