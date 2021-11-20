Патриарху Кириллу исполнилось 75 лет

Свой юбилей — 75 лет — 20 ноября отметит патриарх Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви (РПЦ). Традиционно он празднует этот день по-монашески.

Обычно патриарх служит Божественную литургию. По словам приближенных первоиерарха РПЦ, он совершает регулярные богослужения и считает их «главным для него делом».

В прошлом месяце из-за сложившейся эпидемической обстановки пришлось перенести мероприятия по случаю юбилея главы Русской православной церкви — их отложили до мая следующего года. В 2016 году на 70-летие патриарха, помимо РПЦ, прибыли девять предстоятелей поместных православных церквей.

Одним из главных преобразований патриарха Кирилла стало изменение административного устройства церкви, рассказал ТАСС. Кроме того, ему удалось вывести социальную помощь духовенства на новый уровень. Это стало возможным благодаря учреждению должности соцработника при каждом крупном приходе в 2011 году.

На территории США учредили Фонд имени патриарха Кирилла. Его цель — поощрять исследования, которые относятся к библеистике.