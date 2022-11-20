Общество 20 ноября 2022, 23:23 Патриарха Кирилла назвали примером стойкости и присутствия духа Синод РПЦ поздравил патриарха Кирилла с 76-летием пресс-служба патриарха Кирилла / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отметил 76-летие. Члены Синода РПЦ поздравили его с днем рождения и назвали примером «стойкости и присутствия духа».

«Мы хотели бы особо поблагодарить вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил», — обратились к патриарху и пожелали ему здоровья и бодрости духа.

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Члены Синода отметили — глава РПЦ не раз напоминал, что растущая сила христианства будет встречать сопротивление. Она добавили, что вместе с патриархом молятся за установление мира на землях исторической Руси.

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Интронизация епископа РПЦ состоялась 1 февраля 2009 года, напомнило издание «Дни.ру». Церемония состоялась в храме Христа Спасителя. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравлял патриарха с 12-й годовщиной этого события.

Поздравил Кирилла и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы государства, патриарх трудится во благо двух народов, благодаря чему россияне и белорусы сохраняют единство — духовное и культурное.