Патриарх сравнил ковид-диссидентов с безбожниками

Он отметил, что знает о людях, которые во время распространения опасного заболевания отказываются следовать советам врачей. Таким образом они рискуют своей жизнью так же, как и те, кто не верит в Бога.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — заявил патриарх.

Он пояснил, что простая неосторожность может стать причиной вспышки заболевания. Он призвал верующих следовать советам медиков и не забывать о мерах предосторожности при посещении храмов.

Как сообщило РИА ФАН, патриарх призвал всех попросить у Бога душевных и телесных сил для тех, кто болеет, а также для врачей, которые самоотверженно ведут борьбу за здоровье и жизни пациентов.

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция начнется в 23:00 по телевизионным каналам, а также будет доступна в интернете. Как напомнило ИА Nation News, попасть на праздничное богослужение можно по специальным приглашениям. На такой шаг церковь пошла, чтобы оградить прихожан от возможного заражения коронавирусом.