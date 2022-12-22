Общество 22 декабря 2022, 22:58 Патриарх призвал следовать интересам единства церкви в оценке действий УПЦ Патриарх Кирилл призвал не допускать «неосмотрительных» высказываний в оценке действий УПЦ РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил архиереев и священнослужителей в своих публичных оценках по действиям Украинской православной церкви (УПЦ) не допускать «неосмотрительных и самоуверенных» высказываний. Его доклад представили на сайте РПЦ.

Он напомнил, что состоявшийся в мае в Киеве Собор УПЦ удалил из своего устава все упоминания о Русской православной церкви и о патриархе. Там оставили только ссылку на грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 1990 года. Она давала УПЦ широкие права самоуправления.

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«Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками УПЦ не выходить за границы того, что определил Священный Синод», — сказал патриарх Кирилл.

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Он добавил, что стоит руководствоваться только позицией Синода Русской православной церкви, чтобы «не повредить еще больше» церковному единству и не нанести новых ран тем, кому «и без того тяжко».

В начале декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим превращает украинскую церковь в сатанизм.