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    10 января 2021, 19:56

    Патриарх призвал мужчин поставить воспитание детей на первое место

    Анатолий Минкин

    Воспитание детей должно стать приоритетным занятием мужчин, ставших отцами. Какие бы задачи ни решал родитель, ребенок для него должен оставаться в приоритете. Как сообщил ТАСС, с такими словами выступил на проповеди патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
    Патриарх призвал мужчин поставить воспитание детей на первое место

    Глава Русской православной церкви отметил, что в детях отображаются сами родители, поэтому пренебрегать их воспитанием нельзя.

    «Огромная ответственность в семье ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, отказывается от самого главного», — сказал патриарх.

    Он отметил, что сегодня родителям приходится конкурировать за внимание ребенка с интернетом и телевидением. Но они не должны отказываться от его воспитания и наставления на жизненном пути. Для этого можно с молитвой обращаться к Господу, чтобы он не позволил ребенку свернуть со своей дороги.

    Кроме того, родителям нужно изо всех сил, со всей любовью воздействовать на детей так, чтобы оградить их от смертельно опасных ошибок в жизни.