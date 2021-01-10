Патриарх призвал мужчин поставить воспитание детей на первое место

Глава Русской православной церкви отметил, что в детях отображаются сами родители, поэтому пренебрегать их воспитанием нельзя.

«Огромная ответственность в семье ложится на отцов, особенно если в семье есть мальчики. И если отец самоустраняется от воспитания, то он предает свое призвание, отказывается от самого главного», — сказал патриарх.

Он отметил, что сегодня родителям приходится конкурировать за внимание ребенка с интернетом и телевидением. Но они не должны отказываться от его воспитания и наставления на жизненном пути. Для этого можно с молитвой обращаться к Господу, чтобы он не позволил ребенку свернуть со своей дороги.

Кроме того, родителям нужно изо всех сил, со всей любовью воздействовать на детей так, чтобы оградить их от смертельно опасных ошибок в жизни.