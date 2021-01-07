Патриарх назвал цифровой контроль за людьми признаком конца мира

Он напомнил, что в книге Апокалипсис говорится о приходе Антихриста, который возьмет под контроль все человечество.

«На чело человека будет наложена печать Антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях, — человек будет обречен на гибель», — процитировал предстоятель РПЦ Священное Писание.

Патриарх напомнил, что все подобные вещи будут прикрываться благими намерениями: выходом из кризисов, борьбой с преступностью и так далее. Появление полного контроля над людьми превратит их в рабов, и все будет зависеть только от господина, который будет владеть этими рабами.

«Вот почему церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью», — заключил патриарх.

Комментируя переход современных школ и вузов на дистанционное обучение, глава РПЦ признал, что сегодня это необходимость, вызванная желанием оградить учеников от заражения опасной инфекцией. Но сохранять такой метод обучения на постоянной основе опасно, так как он несет негативные последствия.

«Ребенок формируется в семье, студент формируется в коллективе, в общении с профессорами, преподавателями, своими товарищами, друзьями. Поэтому помещение человека в искусственную изоляцию может, несомненно, негативно отразиться на его формировании», — пояснил патриарх.

Накануне глава РПЦ сравнил отрицание пандемии коронавируса с неверием в Бога. Как напомнило ИА Nation News, об этом он заявил в ходе проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя. Патриарх отметил, что в обоих случаях человек ставит себя в смертельную опасность.

Он призвал верующих не отказываться от защитных мер во время посещения храмов и следовать всем требованиям врачей.