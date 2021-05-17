Патриарх назвал причину расстрела в гимназии Казани

Чтобы предотвратить нападения молодежи на школы, нужно воспитывать в детях религиозное чувство. Это позволит избежать повторения трагедии в Казани. Об этом заявил патриарх Кирилл во время своего видеообращения к участникам XXIX Международных образовательных чтений в Москве.

Его слова процитировал «Интерфакс». Патриарх отметил, что в комментариях, которые появились после расстрела в казанской школе, не раз справедливо писали о необходимости усилить охрану школ, чтобы не впускать туда посторонних, а также обеспечить учебные заведения нужным оборудованием.

«Но, кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи», — отметил Кирилл.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая. 19-летний бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и начал расстреливать детей и учителей. В результате скончались два педагога и семь учеников. Галявиева арестовали по обвинению в массовом убийстве.

Патриарх Кирилл отметил, что в биографии нападавшего нет намека на обстоятельства, которые могли бы объяснить его жестокий поступок.

«И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского. „Если Бога нет, то все дозволено“. Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что это не значит потенциальную опасность нерелигиозного человека. Патриарх пояснил, что молодой человек, который не получил религиозного воспитания и не имеет сдерживающих религиозных факторов, должен хотя бы познакомиться с ними в истории и культуре своего народа. кроме того, необходимо ограничить влияние на детей и молодежь «тлетворного воздействия извне».