Патриарх Кирилл завел страницу в «Одноклассниках» в свой день рождения

Пока на странице у патриарха только одна запись, где он приветствует своих подписчиков и объясняет свое решение завести аккаунт. На него уже подписались более 800 людей.

«Сегодня социальные сети — это пространство, где люди могут общаться друг с другом и свободно выражать свое мнение по тем или иным вопросам, в частности по вопросам веры», — говорится в тексте.

Патриарх отметил, что часто в соцсетях распространяют «негативные стереотипы» и ложь касательно веры и церкви. И это ему напоминает столкновения с неправдой в советские годы. Он вспомнил, что во времена атеистического мировоззрения часто приходилось отстаивать перед знакомыми веру в Бога, но это не мешает ему тепло вспоминать учебу в школе.

Кроме того, священнослужитель напомнил верующим, что от поведения каждого пользователя в определенной степени зависит отношение общества к вере.

По данным пресс-службы РПЦ, на странице будут размещаться цитаты из проповедей патриарха, а также видеофрагменты его выступлений и фотографии.

По данным РИА ФАН, президент Владимир Путин решил сегодня лично поздравить с днем рождения патриарха Кирилла.