Общество 03 марта 2023, 01:48 Патриарх Кирилл заявил об отстаивании Россией национальных духовных ценностей в зоне СВО РИА «Новости»

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Россия отстаивает в зоне спецоперации не «какие-то политические принципы», а национальные духовно-нравственные ценности. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В проповеди после вечернего великопостного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отметил также, что российские военные являют примером самопожертвования, поскольку действуют в согласии со своей совестью.

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«Мы видим, как сегодня на поле брани многие и многие становятся героями, потому что не жалеют своей жизни ради Родины, ради своих родных и близких, ради, в конце-концов, тех ценностей, которые отстаивает сегодня Россия», — сказал патриарх.

Он пояснил, что не имеет ввиду политические принципы, а говорит о духовно-нравственных ценностях, которые сегодня стали национальными.

Патриарх Кирилл также заявил о своем глубоком убеждении в том, что пока в каких-то государствах еще ведутся поиски национальной идеи, в России уже «все нашли».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что западные покровители киевского режима используют Украинскую православную церковь (УПЦ) для разжигания русско-украинской вражды. По его словам, нынешние гонения на священников на Украине — это попытка внешних сил искоренить традиционную веру и навлечь смуту между братскими народами.