06 января 2023, 15:22
Патриарх Кирилл заявил об опасном пути человечества без веры в Бога
Патриарх Кирилл назвал опасной потерю человечеством веры в Бога
Многие люди выбрали вместо веры в Бога построенные человеческим разумом схемы для дальнейшей жизни. Но они не учли, что подобные идеи со временем забылись, а вера в Христа продолжает жить уже более двух тысяч лет. Как сообщило РИА «Новости», об этом в ходе проповеди после литургии в Рождественский сочельник заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он отметил, что выбранный человечеством путь без веры становится очень опасным. Руководство мудростью нужно, но не стоит забывать о Боге.
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«Люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, но все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет», — заявил патриарх.
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Православные верующие отмечают Рождественский сочельник постом до появления «первой звезды». В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, которые начинаются утром и заканчиваются всенощным бдением. Оно переходит в ночную литургию. Утром Рождества в храмах также проводят праздничные службы.
Перед рождественскими службами все храмы Русской православной церкви проверили сотрудники МЧС. Также они останутся на дежурство во время праздничных служб, сообщили «Невские новости».
РПЦ
Патриарх Кирилл
Православное рождество
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