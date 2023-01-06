Общество 06 января 2023, 15:22 Патриарх Кирилл заявил об опасном пути человечества без веры в Бога Патриарх Кирилл назвал опасной потерю человечеством веры в Бога РИА «Новости»

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Многие люди выбрали вместо веры в Бога построенные человеческим разумом схемы для дальнейшей жизни. Но они не учли, что подобные идеи со временем забылись, а вера в Христа продолжает жить уже более двух тысяч лет. Как сообщило РИА «Новости», об этом в ходе проповеди после литургии в Рождественский сочельник заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что выбранный человечеством путь без веры становится очень опасным. Руководство мудростью нужно, но не стоит забывать о Боге.

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«Люди начинают опираться на некие схемы, построенные человеческим разумом. Некоторым кажется, что это замечательные идеи, жизнеспособные схемы, но все они ушли в небытие, а вера во Христа родившегося пребывает все две тысячи лет», — заявил патриарх.

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Православные верующие отмечают Рождественский сочельник постом до появления «первой звезды». В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, которые начинаются утром и заканчиваются всенощным бдением. Оно переходит в ночную литургию. Утром Рождества в храмах также проводят праздничные службы.

Перед рождественскими службами все храмы Русской православной церкви проверили сотрудники МЧС. Также они останутся на дежурство во время праздничных служб, сообщили «Невские новости».