Патриарх Кирилл заявил об огромном духовном значении Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, помимо своей исторической и культурной роли, имеет огромное духовное значение для России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщило РИА «Новости».

Патриарх Кирилл в годовщину принесения мощей Александр Невского произнес проповедь в Троицком соборе, где сегодня проходят главные торжества в честь 800-летия князя.

Предстоятель РПЦ напомнил, что Санкт-Петербург на протяжении двух веков являлся столицей и был центром всей духовной жизни. И сегодня город на Неве имеет огромное духовное значение для российского общества и церкви.

«Здесь билось сердце Русской церкви. И это налагает, конечно, большую ответственность на духовенство, на клир Санкт-Петербургской епархии, потому что им нужно быть достойными своих предшественников», — сказал он.

Патриарх пожелал Божьей помощи всем, кто несет ответственность за жизнь Петербурга.

Насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк ранее заявил, что знаменитую фразу «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» князю приписали кинематографисты.