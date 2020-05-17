Патриарх Кирилл заявил о важности духовности в борьбе с коронавирусом

Патриарх провел богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

«Ученые откроют пути борьбы с этой болезнью, но нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию», — сказал патриарх.

Епископ объяснил, почему распространилась инфекция. Господь допускает подобные испытания, чтобы люди задумались о своей ограниченности. «Не все нам дается, и не все дается сразу», — отметил патриарх Кирилл.

«Склоняясь пред лицом Божиим, мы должны испросить у него помощи не только в том, чтобы совершенствовать свой разум, но и в том, чтобы постоянно возвышать свой дух и чтобы дух оплодотворял наш разум», — добавил он.

Только в таком случае не будет никаких противоречий между наукой и религией, между внешним и духовным миром, которым живет церковь.

По словам главы РПЦ, не получится искать истину, игнорируя дух. Также не удастся стремиться обладать духовным, игнорируя истину, предположил патриарх Кирилл. В наше время, наполненное научными открытиями, важно, чтобы все силы разума поддерживались силой духа, подытожил епископ.