    17 мая 2020, 18:56

    Патриарх Кирилл заявил о важности духовности в борьбе с коронавирусом

    Алена Макаренко

    «Силой разума» быстро остановить пандемию коронавируса невозможно. Поиск разумного выхода должен сопровождаться духовным ростом. В этом уверен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
    Патриарх Кирилл заявил о важности духовности в борьбе с коронавирусом

    Патриарх провел богослужение в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

    «Ученые откроют пути борьбы с этой болезнью, но нам следует задуматься о том, почему же мы не обладаем уже сегодня способностью немедленно прекратить, опираясь на силу разума, эту пандемию», — сказал патриарх.

    Епископ объяснил, почему распространилась инфекция. Господь допускает подобные испытания, чтобы люди задумались о своей ограниченности. «Не все нам дается, и не все дается сразу», — отметил патриарх Кирилл.

    «Склоняясь пред лицом Божиим, мы должны испросить у него помощи не только в том, чтобы совершенствовать свой разум, но и в том, чтобы постоянно возвышать свой дух и чтобы дух оплодотворял наш разум», — добавил он.

    Только в таком случае не будет никаких противоречий между наукой и религией, между внешним и духовным миром, которым живет церковь.

    По словам главы РПЦ, не получится искать истину, игнорируя дух. Также не удастся стремиться обладать духовным, игнорируя истину, предположил патриарх Кирилл. В наше время, наполненное научными открытиями, важно, чтобы все силы разума поддерживались силой духа, подытожил епископ.