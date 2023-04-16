Общество 16 апреля 2023, 09:29 Патриарх Кирилл заявил о появлении нового язычества в глобальном масштабе Патриарх Кирилл сообщил о зарождении нового язычества, которому противостоит РПЦ РИА «Новости»

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В мире сформировалось новое язычество в глобальном масштабе, ему противостоят Россия и Русская православная церковь. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова привело РИА «Новости».

«В глобальном мире формируется новое язычество, его сподвижники поклоняются производным от человека — технике, науке и прогрессу. И я не говорю об уважении, а об обожествлении. Наш ответ такой: мы не согласны с этим направлением развития цивилизации», — сказал он.

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Кирилл подчеркнул, что у России есть полное право на такую точку зрения.

«Раньше мы жили в стране, где впервые в истории заявили об атеизме как об идеологии. Чем все закончилось, мы знаем», — добавил патриарх.

Православные христиане встречают Пасху 16 апреля. Службу в храме Христа Спасителя посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Кирилл выразил уверенность, что братские народы России, Белоруссии и Украины ждет прочный и справедливый мир.