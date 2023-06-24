Общество 24 июня 2023, 13:23 Патриарх Кирилл заявил о поддержке президента России Патриарх Кирилл поддержал усилия президента Путина по недопущению смуты в России РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает усилия президента Владимира Путина по недопущению смуты в России. Слова предстоятеля Русской православной церкви привела пресс-служба РПЦ.

«Поддерживаю усилия главы российского государства, направленные на недопущение смуты в России», — сказал он.

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Патриарх отметил, что предстоятель Русской православной церкви возносит молитвы и призывает одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев.

«Надлежит сохранять личные амбиции и обиды, преодолевать обиды перед лицом общей угрозы. Как бы не было это сложно», — добавил Кирилл.

Ранее Путин заявил, что считает ударом в спину народу и России ситуацию вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Он отметил, что стране необходимо единство, так как любыми внутренними распрями пользуются внешние враги.