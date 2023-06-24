24 июня 2023, 13:23
Патриарх Кирилл заявил о поддержке президента России
Патриарх Кирилл поддержал усилия президента Путина по недопущению смуты в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поддерживает усилия президента Владимира Путина по недопущению смуты в России. Слова предстоятеля Русской православной церкви привела пресс-служба РПЦ.
«Поддерживаю усилия главы российского государства, направленные на недопущение смуты в России», — сказал он.
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Патриарх отметил, что предстоятель Русской православной церкви возносит молитвы и призывает одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев.
«Надлежит сохранять личные амбиции и обиды, преодолевать обиды перед лицом общей угрозы. Как бы не было это сложно», — добавил Кирилл.
Ранее Путин заявил, что считает ударом в спину народу и России ситуацию вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Он отметил, что стране необходимо единство, так как любыми внутренними распрями пользуются внешние враги.
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Патриарх Кирилл
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