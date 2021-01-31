Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения

«Сегодня имеет место так называемый кризис молодого поколения. Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры», — говорится в тексте, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх отметил, что самое больше влияние на ребенка оказывают родители. Он также призвал взрослых формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.

«В душе ребенка должны формироваться правильные мысли, правильные убеждения, которые могли бы дать достойный отпор всяким разрушительным влияниям», — подчеркнул он.

Патриарх также добавил, что для светлого будущего родители должны подумать, как формируется сознание нашей молодежи и какие силы влияют «на сердца и души». Также нужно обратить внимание на информационный поток, который поглощает человека, и, в частности, на то, какими идеями наполнен этот поток.