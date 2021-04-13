Патриарх Кирилл заявил, что Святые Дары не подвержены инфекциям

Святые Дары, используемые для причастия, не подвержены какой-либо инфекции. Об этом заявил патриарх Кирилл, открывая заседание Священного синода.

Речь идет о хлебе и вине, которые во время литургии, по преданию, превращаются в тело и кровь Иисуса Христа. На фоне пандемии коронавируса во время причастия в православных храмах начали использовать одноразовые стаканчики и дезинфицирующие средства, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что целительная сила Святых Христовых Таин не может подвергаться сомнению.

«Доказательством служит то, <…> что после причащения наши диаконы потребляют Святые Дары из общей чаши и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», — сказал патриарх.

Ранее он сравнил ковид-диссидентов с безбожниками. По его мнению, отказ от мер предосторожности так же смертельно опасен, как и отсутствие веры.

О новых правилах проведения причастия высказался также председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он заявил, что РПЦ не планирует переходить на одноразовые ложки для причащения прихожан.

Иларион обратил внимание, что по новым правилам было отменено целование чаши, а лжицу, из которой причащаются верующие, каждый раз тщательно дезинфицируют.