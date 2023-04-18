Общество 18 апреля 2023, 14:07 Патриарх Кирилл заявил, что никогда не получал приказов от Путина Патриарх Кирилл: в отношениях власти и церкви в России сложилась некая симфония Патриарх / Патриархия.ru

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В отношениях властей и церкви в России сложилась «некая симфония». Патриарх Кирилл никогда не получал приказов от президента Владимира Путина, отметил предстоятель РПЦ после литургии в Николо-Угрешском монастыре. Об этом написал ТАСС.

Патриарх заявил, что Россия и ее церковь остаются «островом свободы».

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«Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят: патриарх, что называется, по приказу президента действует. Перед Богом говорю вам: никаких никогда приказов президент патриарху не отдавал, не отдает», — подчеркнул он и выразил уверенность в том, что этого не случится и в дальнейшем.

Об отношениях, которые выстроились сейчас между светской и церковной властью, мечтали еще в Византии, но там реализовать подобное не получилось бы, поскольку император играл особую роль и, в частности, считал себя полноправным главой церкви, указал патриарх Кирилл. Теперь, по его мнению, в этом смысле сложились уникальные условия, противоречащие общему «апостасийному движению» в мире.