Общество 09 августа 2023, 23:27 Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергиевом Посаде Патриарх Кирилл выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Сергиевом Посаде РИА «Новости»

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования всем, кто так или иначе пострадал в результате взрыва в Сергиевом Посаде 9 августа, сообщили в пресс-службе РПЦ. Он добавил, что скорбит о последствиях ЧП.

Патриарх обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Он отметил, что в результате взрыва пострадали многие люди, пришедшие в этот день на свои рабочие места. Кирилл отметил, что скорбит о последствиях ЧП вместе с жителями Сергиева Посада.

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«Да укрепит Милостивый Господь руки врачей, борющихся ныне за жизни пострадавших, и ниспошлет силы тем, кто трудится над разбором завалов», — заявил патриарх.

В результате взрыва на складе, принадлежащем частной компании, рядом с Загорским оптико-механическом заводом погибла одна женщина. Пострадали 60 человек, медики продолжили оказывать помощь всем нуждающимся в ней. Шесть пациентов находятся в отделении реанимации, часть из них ввели в состояние медикаментозной седации. Главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев уточнил, что госпитализировали 14 пострадавших.