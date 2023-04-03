Общество 03 апреля 2023, 01:44 Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе, где погиб Татарский РИА «Новости»

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 30 человек. Сообщение опубликовали на сайте Русской православной церкви.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге. В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии», — сообщил глава РПЦ.

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Патриарх призвал людей сплотиться в нынешнее непростое время перед лицом угрозы, исходящей от тех кто хочет посеять страх в обществе. Именно таковы и есть подлые намерения «человекоубийцы», который желает лишь приумножить зло и страдания. Он же сейчас руководит безбожниками, стремящимися захватить Киево-Печерскую лавру.

Ранее сообщалось, что количество людей, которые пострадали при взрыве в кафе на Университетской набережной, увеличилось до 30. По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство. Следователи расследуют уголовное дело об убийстве общеопасным способом.