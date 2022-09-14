Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Сунгоркина | 360°

Общество 14 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Сунгоркина Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом и духовном воспитании россиян РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, о смерти которого стало известно 14 сентября.

В письме, опубликованном на сайте Русской православной церкви, патриарх отметил, что под руководством Сунгоркина коллектив газеты оперативно и достоверно рассказывал о событиях.

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«Многие годы почивший трудился на посту главного редактора одного из самых популярных российских изданий — газеты „Комсомольская правда“ <…> Под его руководством творческий коллектив газеты старался оперативно и правдиво рассказывать современникам о событиях, происходящих в нашей стране и мире», — сказал предстоятель РПЦ.

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Патриарх Кирилл добавил, что газета уделяла внимание жизни церкви, готовила публикации на религиозные темы. Все это играло большую роль в патриотическом и духовно-нравственном воспитании людей.

Ранее свои соболезнования родным также принесли президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он умер в возрасте 68 лет. По данным источника «360», причиной смерти стал инсульт.

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