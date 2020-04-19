Патриарх Кирилл возглавил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в московском храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи.

Предстоятель Русской православной церкви совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Из-за режима самоизоляции, введенного в России в целях предотвращения распространения коронавируса, в этом году патриаршая служба проходит без прихожан. В мероприятии принимают участие только ограниченное число представителей духовенства, певчих и тех лиц, присутствие которых на богослужении необходимо.

Перед началом богослужения патриарх в прямом эфире поздравил телезрителей с Пасхой.

В этом году Благодатный огонь традиционно доставили в Москву, однако из-за угрозы заражения его никто не встречал. Обычно это массовое мероприятие с участием многочисленной делегации.

В этот раз делегация фонда Андрея Первозванного летала в Израиль за Благодатным огнем. Лампаду со святыней членам фонда передали в аэропорту Бен-Гурион. Сделал это посол России в Израиле Анатолий Викторов. Когда режим самоизоляции в Москве отменят, святыню раздадут верующим.

Прихожан в этом году не было и на самой церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Обычно десятки тысяч верующих ждут святыню прямо там. Но в этом году туда пустили не более 20 человек: представители храма, православных церквей, Армянской церкви, Сирийской православной церкви, журналисты и ответственные за видеотрансляцию.