Общество 04 июня 2023, 10:58 Патриарх Кирилл возглавил литургию у иконы «Троица» в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл возглавил литургию у иконы «Троица» Рублева в храме Христа Спасителя Официальный сайт Патриарха Кирилла

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Божественная литургия у иконы «Троица» Андрея Рублева началась в храме Христа Спасителя по случаю Дня Святой Троицы. Возглавил службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, написал ТАСС.

На богослужении собрались сотни верующих, пришли также вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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Шедевр древнерусской живописи икону «Святая Троица» написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, там икона находилась до 20-х годов XX века, а затем ее передали в Государственную Третьяковскую галерею. «Троица» — самое знаменитое из произведений иконописца и является одной из самых прославленных русских икон.

Накануне одного из главнейший праздников у православных христиан — Троицы — икону привезли в храм Христа Спасителя. Утром 4 июня в церковь пустили первых прихожан, которые могут приложиться к святыне.

Икону привезли в храм на специальном авто, чтобы величайшее произведение не повредилось, машина была оборудована системой климат-контроля и различными системами безопасности.

За иконой ведут круглосуточное наблюдение, ее охраняют росгвардейцы и служба безопасности храма. Святыню поместили в специальную капсулу с необходимым уровнем влажности, в церкви также работают дублированные системы вентиляции и кондиционирования.

Увидеть «Троицу» в церкви можно будет с 5 по 18 июня, через две недели ее должны вернуть в музей. Однако патриарх Кирилл говорил, что в храме Христа Спасителя икона будет находиться в течение года, а потом ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.