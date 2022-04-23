Патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл поздравил с наступающей Пасхой всех верующих и служителей РПЦ. Он призвал их молиться о мире и сохранять единство, сказано на сайте РПЦ.

Он отметил, что «враг рода человеческого» хочет разрушить «единство между православными христианами». Патриарх призвал не поддаваться этому и усердно молиться.

«В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами», — говорится в сообщении.

Он пожелал всем «неоскудевающей светлой пасхальной радости» и отметил, что в этот день особенно важно проявлять доброту и внимание к окружающим.

В этом году православная Пасха отмечается 24 апреля.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сплотиться вокруг власти в нынешней непростой ситуации. Также он призвал всех людей, которые имеют власть, необязательно на государственном уровне, помнить строчки из Евангелия о том, что «больший да будет слугой и первый да будет рабом».