Патриарх Кирилл в Пасху призвал верующих помочь пострадавшим от боевых столкновений

В Светлый праздник Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять участие в помощи пострадавшим от боевых столкновений, его слова процитировало РИА «Новости».

В пасхальном видеообращении к россиянам патриарх Кирилл отметил, что Пасха — это самый главный праздник христиан, люди славят Спасителя, который «пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом». В 2022 году Пасху встречают 24 апреля.

«Христос призывает каждого из нас стать свидетелем миру о божественной правде и делиться теплом нашей любви с ближними и дальними, особенно же с тем, кто страдает и нуждается в помощи, нуждается во внимании и заботе», — сказал патриарх Кирилл.

По словам патриарха, сейчас имеется много возможностей помочь ближнему. Многие добровольцы принимают участие в оказании помощи пострадавшим от боевых столкновений.