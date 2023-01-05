Общество 05 января 2023, 19:04 Патриарх Кирилл в канун Рождества призвал верующих России и Украины проявлять любовь Патриарх Кирилл в рождественском послании призвал побеждать военные испытания любовью РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном рождественском послании призвал православных в России на Украине подтверждать верность христианскому призванию и проявлять друг к другу любовь. Обращение патриарха опубликовано на ресурсах Русской православной церкви.

«Мы не можем <…> не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество. В этих испытаниях <…> особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь», — отметил предстоятель РПЦ.

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Он подчеркнул, что добро только кажется слабым и беззащитным. Патриарх напомнил, что, когда человек отдает себя другим, любовь умножается. Таким образом люди не только преображают мир вокруг, но и обретают «нечто очень ценное» внутри себя.

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В четверг, 5 января, предстоятель РПЦ предложил установить рождественское перемирие в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 12:00 6 января до 00:00 7 января.