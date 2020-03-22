Патриарх Кирилл утвердил тексты молитв в связи с коронавирусом

Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений из-за угрозы распространения COVID-2019. Они будут возноситься во время литургий во всех храмах Русской православной церкви.

Молитвы опубликованы на сайте Московского патриархата. «Завтра, 22 марта, в неделю 3-ю Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением», — указано в объявлении.

Ранее сообщалось, что Священный Синод РПЦ выпустил инструкцию для настоятелей приходов и монастырей, в котором предписывается отказ от целования креста после литургии, а также ужесточение санитарных правил при крещении, причастия и соборования.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 300 тысяч человек. В России сейчас зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось 16 пациентов. В столице закрываются кинотеатры и фитнес-клубы.