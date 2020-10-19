Патриарх Кирилл утвердил решение суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 10 сентября в Екатеринбургском епархиальном управлении состоялось третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия, отлученного от сана за нарушение священнической присяги.

Тогда отец Сергий на суд так и не явился, а вместо этого опубликовал очередное видео. В результате церковный суд принял решение об отлучении схиигумена от церкви.

Также в РПЦ напомнили, что Сергий проводил богослужения, несмотря на отлучение от сана. В середине сентября Екатеринбургская епархия созвала комиссию для проверки недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится отлученный от РПЦ схимонах.

Ранее священнослужители рассказали, что означает отлучение от церкви и какие оно несет последствия.