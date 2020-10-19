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    19 октября 2020, 19:20

    Патриарх Кирилл утвердил решение суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви

    Анастасия Калинина

    Патриарх Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.
    Патриарх Кирилл утвердил решение суда об отлучении схимонаха Сергия от церкви

    «Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что 10 сентября в Екатеринбургском епархиальном управлении состоялось третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия, отлученного от сана за нарушение священнической присяги.

    Тогда отец Сергий на суд так и не явился, а вместо этого опубликовал очередное видео. В результате церковный суд принял решение об отлучении схиигумена от церкви.

    Также в РПЦ напомнили, что Сергий проводил богослужения, несмотря на отлучение от сана. В середине сентября Екатеринбургская епархия созвала комиссию для проверки недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится отлученный от РПЦ схимонах.

    Ранее священнослужители рассказали, что означает отлучение от церкви и какие оно несет последствия.