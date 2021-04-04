Патриарх Кирилл утвердил лишение Андрея Кураева сана

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Об этом сообщил официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Решение об извержении протодиакона Кураева из сана, согласно резолюции патриарха, вступит в силу после издания указа.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время», — указано в опубликованной резолюции, текст которой привел «Интерфакс».

В декабре прошлого года епархиальный суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки «хулы на церковь» и признал его подлежащим извержению из священного сана.

Причиной лишения сана стала одна из публикаций священника в «Живом журнале», где он оставил «оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина». Кураев охарактеризовал скончавшегося священнослужителя как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере VIP-сервиса». Сразу после этого, в апреле, Кураеву больше чем на полгода запретили проводить службы. Священник и раньше не отказывал себе в скандальных заявлениях и критике РПЦ.