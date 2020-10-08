Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

«Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — рассказал сам патриарх Кирилл.

Сейчас патриарху 73 года. Он входит в группу риска по коронавирусной инфекции.

Из-за карантина патриарх Кирилл отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. Он написал, что принял это решение с «глубочайшим сожалением». Также патриарх поздравил братию, всех паломников и прихожан обители с днем памяти преподобного Сергия Радонежского.

Патриарх напомнил, что пандемия коронавируса — это серьезное испытание для всех, требующее от людей «личных духовных подвигов».

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 11 493 случаев заражения коронавирусом. За день из жизни ушел еще 191 человек, заболевший COVID-19. При этом вылечились от новой инфекции 7054 человека.