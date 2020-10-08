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    08 октября 2020, 11:31

    Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

    Ксения Басырова, Юлия Булыгина

    Патриарх Кирилл ушел на карантин после того, как контактировал с человеком с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.
    Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

    «Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — рассказал сам патриарх Кирилл.

    Сейчас патриарху 73 года. Он входит в группу риска по коронавирусной инфекции.

    Из-за карантина патриарх Кирилл отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. Он написал, что принял это решение с «глубочайшим сожалением». Также патриарх поздравил братию, всех паломников и прихожан обители с днем памяти преподобного Сергия Радонежского.

    Патриарх напомнил, что пандемия коронавируса — это серьезное испытание для всех, требующее от людей «личных духовных подвигов».

    Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 11 493 случаев заражения коронавирусом. За день из жизни ушел еще 191 человек, заболевший COVID-19. При этом вылечились от новой инфекции 7054 человека.