Общество 01 января 2023, 17:28 Патриарх Кирилл сравнил миссию России с победой СССР над фашизмом ТАСС: Патриарх Кирилл назвал миссией России спасение мира от нравственного кризиса РИА «Новости»

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Россия должна помочь миру, который все больше погружается в духовный и нравственный кризис. Таким мнением поделился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его процитировал ТАСС.

Понтифик сделал это заявление во время обращения к православным после литургии в Георгиевском соборе в Одинцове.

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«В свое время именно Россия спасла мир от страшной чумы фашизма, благодаря жертвам России в первую очередь была достигнута победа», — сказал он.

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По его словам, миссия современной РФ не отличается от целей РССР во время борьбы с немецкой армией в середине XX века.

Также патриарх Кирилл предположил, что текущие страшные жертвы могут быть своего рода призывом высших сил к спасению мира. По его словам, для этого надо применить веру, объединенную со знанием.

Также глава РПЦ отметил, что текущее состояние международных отношений достигло опаснейшей черты. По его мнению, над миром нависла угроза полномасштабной войны.