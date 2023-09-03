Общество 03 сентября 2023, 18:49 Патриарх Кирилл сравнил Бога с «краеугольным камнем» для верующих Патриарх Кирилл: Бог стал лидером и «краеугольным камнем» для всех верующих РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что Господь — это лидер для верующих и «краеугольный камень», скрепляющий людей. Его слова привело РИА «Новости».

Предстоятель РПЦ напомнил прихожанам, что в древности дома и храмы строили из камней. В одном месте заложили камень-замок, на который направили все силы тяготения.

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«Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. <…> Божественное водительство воспринимается как божественное лидерство», — сказал патриарх.

По его словам, Бог должен быть впереди всех, чтобы люди, смотря на него, выбирали тот же путь. В таком случае Господь становится «краеугольным камнем», который соединяет всех.

Патриарх Московский добавил, что до тех пор, пока человек будет верить в правильность следования заповедям, он сможет избегать искушений, соблазнов и потрясений.

Ранее глава РПЦ заявил, что не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой, как думал известный немецкий философ и экономист Карл Маркс. По его словам, в этом вопросе базисом являются традиции, культура и вера.