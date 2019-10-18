Патриарх Кирилл сравнил аборты ради карьеры с жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) поднял тему абортов. Он назвал искусственное прерывание беременности «рудиментом языческих жертвоприношений», а выбор между количеством детей и качеством их жизни ложным.

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — приводит «Интерфакс» текст доклада патриарха.

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Глава Русской православной церкви подчеркнул, что древние язычники считали, что, пожертвовав жизнью кого-либо из близких, смогут получить нечто ценное. Патриарх Кирилл заявил, что для наших дней это выглядит совершенно ужасно, и напомнил, что первым среди прав человека является право человека на жизнь. Отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленными все остальные права.

«Мы призываем отстаивать это основополагающее право на жизнь с момента зачатия и право рождения. И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами <…> отдавать приоритет праву на жизнь», — отметил предстоятель РПЦ.

В 2019 году ВРНС посвящен теме сбережения народа России. Мероприятие проводится по инициативе нынешнего патриарха с 1993 года.