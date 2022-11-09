Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея | 360°

Общество 09 ноября 2022, 01:47 Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего на Украине протоиерея Патриарх Кирилл отпоет в храме Христа Спасителя погибшего на Украине протоиерея Васильева РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в храме Христа Спасителя в Москве отпевание погибшего в зоне спецоперации протоиерея Михаила Васильева. Информацию об этом опубликовали на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве отпевание новопреставленного протоиерея Михаила Васильева, настоятеля храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

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Отпевание состоится в среду, 9 ноября.

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О смерти советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева стало известно в воскресенье. 6 ноября. Он погиб в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

Протоиерей Михаил Васильев участвовал в миротворческих операций в Абхазии, Боснии, Косово, а также на Северном Кавказе и в Сирии. Президент России Владимир Путин присвоил ему посмертно звание героя РФ.