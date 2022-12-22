22 декабря 2022, 23:36
Патриарх Кирилл счел аборты издевательством над самой идеей прав человека
Патриарх Кирилл: аборты являются издевательством над самой идеей прав человека
Прерывание беременности является издевательством над самой идеей прав человека. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова опубликовали на сайте Русской православной церкви.
«К сожалению, продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. Это просто издевательство над самой идеей прав человека», — сказал патриарх на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.
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Он добавил, что сейчас очень многое пытаются прикрыть правами человека. В том числе речь идет об асоциальном поведении и греховных делах. Как отметил глава РПЦ, неродившегося человека называют источником неудобств, от которого можно легко избавиться. Причем многие стали относиться к абортам как к чему-то почти бытовому.
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Патриарх Кирилл выразил озабоченность тем, что медики порой сами подталкивают беременную женщину к аборту. Это случается даже тогда, когда для прерывания беременности нет медицинских показаний. Глава РПЦ напомнил, что церковь уже не первый год требует исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования.
Патриарх Кирилл
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