  • Патриарх Кирилл рассказал, о чем верующие могут просить Бога

    07 октября 2019, 01:04

    Валерия Шафирко

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что верующие должны обращаться к Богу не только с просьбой о прощении грехов и спасении, но и с самыми обычными и незначительными житейскими нуждами и проблемами. Об этом он сказал после литургии в храме Христа Спасителя. Ее текст был опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

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    Проповедь прошла в воскресенье, 6 октября. Предстоятель Русской православной церкви посвятил ее человеческим потребностям, которым христиане посвящают свои молитвы.

    Для Бога нет больших и малых человеческих потребностей, потому на веру и молитву он откликается всегда и на все — «не только великое, но и незначительное», отметил патриарх Кирилл.

    Глава РПЦ добавил, что для Всевышнего нет великих и незначительных людей, нет гениальных и бездарных — есть только праведники и грешники. Патриарх Кирилл напомнил библейский сюжет о ловле рыбы на Геннисаретском озере, когда Бог наполнил пустые сети рыбаков.

    Патриарх Московский и всея Руси подчеркнул, что Бог готов ответить на молитву каждого, кто обращается к нему с надеждой.