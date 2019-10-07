Патриарх Кирилл рассказал, о чем верующие могут просить Бога

Православные приходы в Западной Европе решили присоединиться к РПЦ Подробнее

Проповедь прошла в воскресенье, 6 октября. Предстоятель Русской православной церкви посвятил ее человеческим потребностям, которым христиане посвящают свои молитвы.

Для Бога нет больших и малых человеческих потребностей, потому на веру и молитву он откликается всегда и на все — «не только великое, но и незначительное», отметил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ добавил, что для Всевышнего нет великих и незначительных людей, нет гениальных и бездарных — есть только праведники и грешники. Патриарх Кирилл напомнил библейский сюжет о ловле рыбы на Геннисаретском озере, когда Бог наполнил пустые сети рыбаков.

Патриарх Московский и всея Руси подчеркнул, что Бог готов ответить на молитву каждого, кто обращается к нему с надеждой.