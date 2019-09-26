Патриарх Кирилл рассказал, о чем читает

На встрече с преподавателями и студентами Поволжского православного института патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил, что в свободное время читает книги, посвященные дореволюционной России.

Об этом сообщило РИА «Новости».

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«У меня мало времени читать книги, а в связи с тем, что у меня короткий вроде как отпуск, я читаю о предреволюционных годах в России, о том, как надвигалась катастрофа, обернувшаяся уничтожением огромного количества людей», — сказал патриарх.

Первосвятитель посетовал, что современные люди потеряли «путеводную нить», веру. Кирилл призвал учащихся никогда не терять ее и свободу. Он также отметил успехи вуза в воспитании новых поколений.

«Впечатление, которое на меня произвело то, что я вижу, настолько сильное, что никак не могу найти правильное сравнение. Ничего подобного в первопрестольной нет. Вы во многом впереди других. Не только потому, что построены прекрасные здания, но потому что правильно строится работа с детьми и молодежью на разных уровнях: в школе, колледже и вузе», — заявил патриарх.

Патриарх Кирилл отметил что сам факт существования такого центра образования «является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и, в первую очередь, молодежи».