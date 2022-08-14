Патриарх Кирилл рассказал, что «сносит крышу»

Хорошая одежда — это грех, а его популяризация людям «крышу сносит». Таким мнением поделился патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга, рассказали РИА «Новости».

«Когда грех одет в красивые одежды и идет массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей все трещит — семейная жизнь, нравственность. А сам человек становится слабым и подверженным извне», — поведал он.

Он также подверг критике свободу выбора у людей. Он сказал, что главное — «готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки».

В филармонии Петербурга прошел мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию «Страдалец до Голгофы», посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.

Ранее власти Литвы приняли решение запретить главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию. Причина заключается в том, что он поддерживает спецоперацию России на Украине.