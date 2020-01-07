Патриарх Кирилл раскритиковал закон о домашнем насилии

«Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия», — заявил Кирилл во время традиционного Рождественского интервью.

Патриарх добавил, что в советское время общество пыталось вмешиваться в семейные дела граждан, однако это зачастую не приводило ни к чему хорошему. По мнению настоятеля РПЦ, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами, а там, где есть любовь, насилие невозможно.

«Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов», — добавил собеседник.

Совфед РФ опубликовал проект закона о домашнем насилии в конце ноября 2019 года. Его авторы предложили создать защитное предписание, которое будет выноситься по согласию пострадавшего от семейно-бытового насилия, если такой факт будет установлен. Согласно этому документу, виновнику домашнего насилия запретят любые контакты с жертвой, а за нарушение предписание предусмотрели ответственность. После ряда отзывов о законе, его отправили на доработку.