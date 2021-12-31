Патриарх Кирилл проведет новогодний молебен в храме Христа Спасителя

Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сберегли свое здоровье, любовь в сердце и милосердие к ближнему. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.

Патриарх напомнил, что перед Новым годом в Русской церкви ежегодно проходит молебен с благодарностью к Господу за прошедший год. Также православные молятся о том, чтобы год наступающий стал «стал годом божией благости».

«Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию», — сказал патриарх Кирилл, его слова опубликовало «РИА Новости».

Патриарх Кирилл добавил, что можно смотреть и шире, и это будет значить, что нужно молиться о сохранении всем человечеством таких важнейших измерений, как любовь и милосердие. Именно они, как отметил патриарх, характеризуют человека как особенное существо, которое создано по образу Божию. Он добавил, что для счастья нужно трудиться. И речь не столько о труде для заработка, сколько о труде, который приносит добро в жизнь отдельных людей, семей, всей страны в целом. Новогодние молебны проходят в новогодние дни во всех храмах Русской православной церкви.