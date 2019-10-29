Патриарх Кирилл призвал вознаградить труд многодетных отцов и отцов-одиночек

Патриарх Кирилл напомнил, что в семейных заботах принимают участие два человека — отец и мать. Однако, говоря о родительских заслугах, на первое место всегда ставили материнство. Патриарх предложил вознаградить и труд отцов.

«На мать приходится самая сложная и самая важная часть родительского труда. Нам нельзя также забывать про отцовство. Необходимо отблагодарить и вознаградить труд отцов — тех, которые являются не просто биологическими отцами, а честно делят со своими женами бремя по воспитанию детей. Возможно, это проявится в форме появления отцовского капитала, возможно — в пенсионных льготах для многодетных отцов», — сказал он.

Также патриарх Кирилл предложил приравнять к льготам женщин льготы отцов-одиночек, сообщил сайт «Царьград». По его словам, необходимо отметить труд отцов-одиночек, которые поднимают своих детей в неполных семьях, заменяя им и отца, и мать. Патриарх призвал уже сейчас приравнять льготы таких отцов к льготам женщин.