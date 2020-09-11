Патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от алкоголя

Праздник принято отмечать в День усекновения главы Иоанна Крестителя. Его убили по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

«Если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», — заявил патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые поступки под влиянием алкоголя и делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде.

«Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апостола Павла, «не упиваться вином, от которого бывает распутство; но исполняться Духом», — пожелал патриарх.

Он предложил страдающим зависимостью обращаться за помощью в церковные организации.