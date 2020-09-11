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    11 сентября 2020, 11:46

    Патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от алкоголя

    Анастасия Кременчугская

    Патриарх Кирилл выступил в честь Дня трезвости, который отмечается Русской православной церковью сегодня, 11 сентября. Он призвал духовенство и паству отказаться от пьянства. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Праздник принято отмечать в День усекновения главы Иоанна Крестителя. Его убили по приказу царя Ирода во время пьяного пира.

    «Если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», — заявил патриарх Кирилл.

    Предстоятель РПЦ отметил, что люди нередко совершают непоправимые поступки под влиянием алкоголя и делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде.

    «Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апостола Павла, «не упиваться вином, от которого бывает распутство; но исполняться Духом», — пожелал патриарх.

    Он предложил страдающим зависимостью обращаться за помощью в церковные организации.

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