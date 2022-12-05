Общество 05 декабря 2022, 03:25 Патриарх Кирилл призвал руководство России развернуться на Восток Патриарх Кирилл заявил, что Россия должна укреплять связи с Востоком РИА «Новости»

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Происходящее в отношениях между Россией и западными странами должно стать сигналом для Кремля, чтобы развернуться на Восток, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Якутией Айсеном Николаевым. Его слова приводятся на сайте РПЦ.

«То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток», — отметил патриарх.

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При это Кирилл указал, что Восток от Москвы — это огромное пространство самой России. Епископ православной церкви добавил, что в Якутию должны вкладывать больше ресурсов. В регионе сокрыты несметные богатства, которые следует развивать и приумножать.

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Россия продолжает наращивать сотрудничество с Китаем. Ранее сообщалось, что Поднебесная упростит порядок получения виз для российских граждан. Речь идет о рабочих, семейных, учебных и бизнес-визах.