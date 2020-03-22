Патриарх Кирилл призвал посмотреть на ситуацию с коронавирусом под другим углом

Пандемия коронавируса поможет осознать хрупкость человеческой жизни и уязвимость нашей цивилизации. В этом случае речь идет не о наказании, а о милости Божией.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию (пандемию — прим. ред.) через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — приводит РИА «Новости» слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Настоятель Русской православной церкви отметил, что Бог сейчас предлагает нашей самоуверенной технологической цивилизации реально оценить свои возможности и осознать собственную хрупкость.

После литургии в храме Переделкина патриарх Кирилл призвал всех посмотреть на себя с критической точки зрения и достойно пройти все испытания. На фоне распространения вируса необходимо сохранять единство, помогать друг другу и слушать врачей, сообщил телеканал «Царьград».

Ранее глава РПЦ ужесточил санитарные правила во время богослужений в храмах из-за распространения коронавируса и утвердил тексты молитв для борьбы с пандемией.

Об эпидемии Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. С конца декабря 2019 года во всем мире коронавирус подхватили 316 тысяч человек. По последним данным, в России сейчас 367 инфицированных.