Патриарх Кирилл призвал не вторгаться в семью

Русская православная церковь выступает категорически против насилия в семье. Однако РПЦ не поддерживает вмешательство в дела семьи извне, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне», — заявил патриарх в проповеди, которую он произнес после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. Слова предстоятеля РПЦ привела газета «Известия».

По мнению священнослужителя, парламентарии под видом борьбы с домашним насилием пытаются узаконить вторжение в дела семьи. Так, это может быть позволен в итоге государственным и общественным организациям, а также всякого рода добровольцам, которые якобы будут призваны помочь урегулировать положение в семье.

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии Подробнее

Вместе с тем патриарх не стал отрицать, что проблема домашнего насилия существует и не надумана. Драмы, крики, реальное насилие, физическое и моральное — свидетелями таких случаев были почти все.

Тем временем Патриаршая комиссия по делам семьи выступила с призывом отказаться от принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. В проекте документа зияет множество правовых дыр. В частности, закон переформатирует всю систему семейных отношений в стране, уверены в комиссии.

«Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее», — сказано в заявлении комиссии.

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что реальной целью законопроекта является облегчение изъятия детей из семей, чтобы передать их на воспитание нетрадиционным семьям — таким, где в качестве супругов живут люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Священник провел параллель с США. По словам отца Димитрия, именно это произошло за океаном после принятия аналогичного закона.