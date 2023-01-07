07 января 2023, 14:03
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами
Патриарх Кирилл призвал РПЦ сделать все, чтобы жители России и Украины не стали врагами
Провокационные силы стремятся поссорить русских и украинцев. Русская православная церковь в этой непростой ситуации должна приложить максимум усилий, чтобы жители двух стран не стали врагами. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».
«Здесь пытаются создать некую цивилизационную предпосылку для разделения людей. <…> Предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом», — сказал патриарх.
Реклама
Он обратил внимание, что церковь должна сделать все, чтобы не допустить вражеского настроя между жителями Украины и России.
Реклама
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в РФ нет никакого культивирования ненависти к украинцам, а киевский режим критикуют только в политических категориях.
Ранее в рождественском послании патриарх Кирилл призвал верующих России и Украины проявлять любовь.
РПЦ
Россия
Украина
Реклама
Реклама