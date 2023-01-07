Общество 07 января 2023, 14:03 Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами Патриарх Кирилл призвал РПЦ сделать все, чтобы жители России и Украины не стали врагами РИА «Новости»

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Провокационные силы стремятся поссорить русских и украинцев. Русская православная церковь в этой непростой ситуации должна приложить максимум усилий, чтобы жители двух стран не стали врагами. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

«Здесь пытаются создать некую цивилизационную предпосылку для разделения людей. <…> Предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом», — сказал патриарх.

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Он обратил внимание, что церковь должна сделать все, чтобы не допустить вражеского настроя между жителями Украины и России.

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Предстоятель РПЦ подчеркнул, что в РФ нет никакого культивирования ненависти к украинцам, а киевский режим критикуют только в политических категориях.

Ранее в рождественском послании патриарх Кирилл призвал верующих России и Украины проявлять любовь.