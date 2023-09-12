12 сентября 2023, 23:51
Патриарх Кирилл призвал не называть Петербург «культурной столицей»
Патриарх Кирилл: Санкт-Петербург превосходит статус «культурной столицы»
Санкт-Петербург нужно называть не культурной, а имперской столицей. С таким заявлением патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед верующими после литургии в Александро-Невской лавре. Его слова привел RT.
«Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится — что значит „культурная столица“? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово», — пояснил он.
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По мнению главы Русской православной церкви, Петербург можно назвать «имперской» или «исторической» столицей. При этом он объяснил, что не призывает резко поменять фразеологию.
Патриарх отметил, что родился в Ленинграде, поэтому этот город является для него родным. Слово «культурное» в привязке к слову «столица» принижает значение города в духовном и интеллектуальном смыслах, резюмировал глава РПЦ.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о поддержке усилий президента Владимира Путина по недопущению смуты в стране.
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