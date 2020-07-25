Настоятельницу Покровского монастыря в Москве игумению Феофанию призвали продать дорогостоящий Mercedes Benz. С такой просьбой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», — сообщил в Telegram глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, патриарх подчеркнул, что все пожертвования должны идти на социальные и благотворительные цели. Кроме того, патриарх напомнил о своем благословении священнослужителям и монашествующим. Он попросил не пользоваться роскошными автомобилями. Служебные же машины необходимо оформлять на обители.

«Об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах», — отметил в своем сообщении Легойда.

Ранее патриарх Кирилл уже призывал священнослужителей отказаться от передвижений на дорогих автомобилях. Он предложил ездить на том транспорте, который не будет привлекать внимания.