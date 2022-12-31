Общество 31 декабря 2022, 21:14 Патриарх Кирилл призвал молиться за мир в новом году Патриарх Кирилл: будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир РИА «Новости»

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В канун Нового года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Он призвал молиться за мир в 2023 году. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви.

Он отметил, что уходящий год оказался трудным. Патриарх напомнил про коронавирусную инфекцию, которая унесла жизни многих россиян и не только. Он выразил надежду на то, что в 2023 году эта болезнь полностью перестанет быть опасной для жизни. Также патриарх Кирилл призвал молиться за мир в наступающем году.

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«Чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами, чтобы прекратились разделения и расколы в Церкви Православной», — сказал он.

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Патриарх выразил надежду на то, что прекратятся и разделения, которые «явились прямым следствием опасных политических действий, в том числе и направленных против нашего Отечества».

Он ранее просил священнослужителей в оценках по действиям Украинской православной церкви (УПЦ) не делать «самоуверенных» высказываний.