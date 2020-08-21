Патриарх Кирилл призвал христиан готовиться к «собственному концу света»

Людям стоит задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти. Об этом заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл объяснил значение отрывка из Евангелия по Матфея: «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей», говорится на сайте РПЦ.

«Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя… Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», — сказал патриарх.

Вопрос о своей смерти для христианина очень актуален, добавил патриарх Кирилл.

Ранее 16 августа патриарх Кирилл провел божественную литургию в Никольском храме в Красногорске. Он совершил богослужение в той части храма, которая еще недавно была закрыта для всех. После литургии патриарх Кирилл вручил губернатору Андрею Воробьеву орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. В ответ глава области поблагодарил всех, кто принял участие в создании храма.